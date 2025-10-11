Mondiali: 3-1 all'Estonia, l'Italia di Gattuso vede i playoff

La Nazionale di Gattuso va. A Tallinn con il 3-1 all'Estonia l'Italia si piazza al secondo posto nel girone I di qualificazione ai mondiali 2026 e continua a sperare di staccare il pass passando dai playoff. Perché il primo posto resta un miraggio, con la Norvegia che viaggia a suon di risultati e gol (5-0 su Israele che spinge Haaland e compagni a un passo dal mondiale). Funziona l'attacco con Kean che segna in avvio (5'), ma poi è costretto a uscire per infortunio; Retegui sbaglia un rigore ma poi si riscatta con il raddoppio al 38'. Gli Azzurri spingono ancora e al 29' della ripresa trovano il 3-0 con Pio Esposito alla prima rete in Nazionale, ma subito dopo, complice un errore di Donnarumma, Sappinen segna la rete dei padroni di casa per il 3-1 finale.