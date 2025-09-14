Mondiali atletica: azzurra Fantini in finale nel martello

Sara Fantini ha superato la qualificazione del martello e per il quinto anno consecutivo ha conquistato la finale in una rassegna globale, una storia iniziata proprio ai Giochi di Tokyo. In una delle prove svoltesi nella notte italiana ai Mondiali di atletica leggera, l'azzurra ha ottenuto il decimo posto tra le dodici che domani si giocheranno le medaglie.

L'Italia ha portato poi due mezzofondisti in semifinale nei 1500 metri: Pietro Arese e Federico Riva, mentre è rimasto fuori Joao Bussotti. Un'esclusione meno clamorosa di quella del big norvegese Jakob Ingebrigtsen, in ritardo di condizione. Faranno le semifinali le due azzurre dei 100 ostacoli, la primatista italiana Giada Carmassi ed Elena Carraro.