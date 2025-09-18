Mondiali atletica: Battocletti in finale dei 5000 metri

Con il secondo tempo nella propria batteria (14'46"36), Nadia Battocletti si é qualificata alla finale dei 5000 metri dei Mondiali di atletica in corso a Tokyo. Batteria vinta dalla keniana Beatrice Chebet in 14'45"59. "Non mi aspettavo una gara così tirata, ma va bene. Questa qualifica è filata liscia, ma è in finale che ci si scatena. Ho recuperato bene dai 10mila", ha detto la mezzofondista trentina ai microfoni Rai, vincitrice della medaglia d'argento nella distanza doppia.