Mondiali atletica: Coe, Italia sta ottenendo risultati esaltanti

"L'atletica azzurra ha fatto un grande balzo in avanti, un netto progresso, con tanti atleti giovani tra cui Nadia Battocletti e Mattia Furlani, che stanno ottenendo risultati esaltanti". Lo ha detto il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, ospite di Casa Atletica Italiana insieme con i vertici del massimo organo mondiale, rivolgendosi al presidente della Fidal, Stefano Mei, al quale ha dato anche atto per il ruolo sempre più centrale dell'atletica italiana nel contesto internazionale.

Insieme con Coe c'erano i vice presidenti Raul Chapado e Adille Sumariwalla, il ceo Jon Ridgeon, e altri componenti del Council del massimo organo mondiale e della European Athletics. All'incontro istituzionale ha preso parte l'ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Mei ha ringraziato Coe e la sua squadra per il lavoro che sta portando avanti nel rendere l'atletica sempre più forte, inclusiva e globale, e ha ricordato come il Mondiale sia una vetrina fantastica per l'atletica, i suoi personaggi e i suoi valori, nell'auspicio che nel prossimo futuro possa essere l'Italia a ospitare la manifestazione.