Mondiali atletica: Desalu e Tortu subito fuori nei 200

I velocisti azzurri Fausto Desalu e Filippo Tortu non sono riusciti a superare le batterie dei 200 metri ai Mondiali di Tokyo, eliminato subito così come le colleghe Kaddari e Fontana. Desalu, quinto nella batteria dominata da Noah Lyles con 19″99, col tempo di 20''43 è restato fuori per soli 5 millesimi. Anche Tortu ha chiuso al quinto posto, ma con un tempo ancora superiore, 20''49.

"E' proprio così? Vabbè, peccato" ha detto ai microfoni Rai Desalu, chiedendo conferma della sua eliminazione per un soffio. "Mi dispiace perchè ho fatto una bella progressione e poi la mia batteria era la più veloce - ha proseguito -. Dovevo stare attrento a non farmi trasportare da Lyles e Hughes che avevo ai fianchi, purtroppo negli ultimi 20 metri le gambe non andavano più, Non sono stato fortunatissimo ma sono contento della stagione. Mi mancava la ciliegina sulla torta".

"Non avrei dovuto nemmeno farla questa batteria - ha detto invece Tortu -, però ho voluto provarci. Ho fatto bene la curva ma nel rettilineo la gamba destra mi ha messo in difficoltà. Certo è un risultato che non mi soddisfa. La staffetta 4x100? Sono disposizione per farla e anche per non esserci. Decideranno i tecnici".