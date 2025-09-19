Mondiali atletica: Diaz "nessuna scusante esco sconfitto"

"E' stato un anno difficile che volevo chiudere in bellezza, invece ho sbagliato. Avevo dolore, ma non é una scusante. Ora mi prendo una pausa per riposare". Così ai microfoni Rai Andy Diaz al termine della gara di salto triplo ai Mondiali di atletica, dove é giunto sesto, deludendo le attese di podio.

L'azzurro, cubano naturalizzato italiano, al termine della gara ha avuto uno scambio di opinioni con il vincitore, il portoghese Pedro Pichardo, anche lui nato a Cuba. "Nulla di grave, é la competitività, l'adrenalina della gara. La sfida l'ha vinta lui".

L'argento é andato all'altro azzurro Andrea Dallavalle. "Andrea mi ha detto 'non ci credo', invece deve crederci sono molto contento per la sua medaglia" ha concluso Diaz.