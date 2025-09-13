Mondiali atletica: Fabbri è bronzo nel peso

Leonardo Fabbri ha conquistato il bronzo nel getto del peso ai Mondiali di atletica a Tokyo. E' la terza medaglia conquistata dall'Italia nel primo giorno di gare dopo gli argenti di Antonella Palmisano e Nadia Battocletti, rispettivamente nella 35km di marcia e nei 10mila. L'oro è stato vinto dallo statunitense Ryan Crouser, con 22.34, l'argento dal messicano Uziel Munoz (21.97). Fabbri ha ottenuto la misura di 21.94.