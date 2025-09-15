Mondiali atletica: Furlani in finale del lungo

Mattia Furlani si é qualificato alla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L'atleta, bronzo olimpico e campione mondiale indoor, si é guadagnato il pass con la misura di 8,07 metri.

Ha ottenuto l'accesso in semifinale Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli: il campione europeo, senza strafare, ha chiuso terzo nella propria batteria con il tempo di 13"25.