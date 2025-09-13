Mondiali atletica: Iapichino "è come un incubo, sono sotto choc"

"La mia gara si commenta da sola. Non è il momento di fare analisi, lo farò quando sarò più lucida. Sono sotto choc, non ho emozioni, come se stessi vivendo un incubo". Così Larissa Iapichino ai microfoni della Rai dopo aver mancato la qualificazione alla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera.

"Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito anche se non è stato lo spettacolo che volevo portare al mondiale", ha solo aggiunto l'azzurra.

Dopo essere rimasta per diversi minuti al 12/o posto provvisorio, subito prima dell'ultimo tentativo viene superata dalla statunitense Claire Bryant. All'ultimo ingresso in pedana la campionessa europea indoor, vincitrice della recente finale di Diamond League a Zurigo, non fa meglio di 6,32 e quindi viene eliminata. In classifica chiude quindicesima, a quattro centimetri dall'ultimo posto utile, occupata dell'egiziana Esraa Owis.