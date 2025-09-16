Mondiali atletica: Kipyegon regina dei 1500, Kerr oro nell'alto

La keniana Faith Kipyegon ha vinto il quarto titolo mondiale nei 1500 metri, consolidando il suo dominio nella distanza. La 31enne ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo col tempo di 3:52.15 la connazionale Dorcus Ewoi (3:54.92) e l'australiana Jessica Hull (3:55.16). Con cinque titoli mondiali, di cui uno nei 5.000 metri, tre titoli olimpici e cinque record mondiali battuti in soli due anni (1.500 metri tre volte, miglio e 5.000 metri da allora), Kipyegon continua a riscrivere un'intera pagina di storia dell'atletica. Mai prima d'ora nessuno, uomo o donna, aveva dominato così tanto la media distanza.

Nel salto in alto maschile, dove l'azzurro Matteo Sioli ha chiuso ottavo, l'oro è stato vinto dal campione olimpico di Parigi, Hamish Kerr. Il neozelandese ha superando i 2,36 m al primo tentativo, battendo il sudcoreano Woo Sang-hyeok (2,34) e il ceco Jan Stefela (2,31).

In un'altra finale odierna, Cordell Tinch si è laureato campione mondiale dei 110 metri ostacoli, in 12''99. Il venticinquenne statunitense si è imposto con facilità i giamaicani Orlando Bennett e Tyler Mason. Arrivato a Tokyo con il terzo miglior tempo della stagione, Tinch è stato uno dei tre atleti ad aver infranto il muro dei 13 secondi nel 2025. Male invece, il tre volte campione del mondo (2019, 2022 e 2023) Grant Holloway, eliminato in semifinale.