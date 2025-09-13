Mondiali atletica: Larissa Iapichino fuori da finale lungo

Larissa Iapichino è fuori dalla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo. L'azzurra partiva 13/a all'ultimo salto con la miglior misura di 6.56, ma all'ultimo stacco non è riuscita a migliorarsi (6.32) e ha mancato quindi il pass tra le prime dodici per la finale. Grande delusione per una delle annunciate protagoniste dell'evento.