Mondiali atletica paralimpica, Ambra Sabatini d'oro nei 100

Ambra Sabatini ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri T63 ai Mondiali di Para atletica in corso a Nuova Delhi. Due anni dopo il trionfo di Parigi, la primatista iridata è di nuovo sul tetto del mondo con una prestazione da 14"39, in rimonta sull'indonesiana Karisma Evi Tiarani e sulla velocista della Gran Bretagna Ndidikama Okoh, le due atlete T42 giunte poi sul traguardo in seconda e terza posizione rispettivamente in 14"65 e 14"66.

Un'altra medaglia all'Italia l'ha portata Ndiaga Dieng, nuovo campione del mondo degli 800 T20. Il mezzofondista non si lascia sorprendere da Maksim Angelov, che prende subito il comando delle operazioni, e ai 600 metri si mette davanti a tutti per andare a tagliare il traguardo in prima posizione in 1'53"91. Quella conquistata tra le corsie dello stadio indiano è la prima medaglia iridata per Dieng, che sulla distanza detiene anche il primato mondiale.