Mondiali atletica: Saraceni eliminata, Simonelli niente finale
Campionessa U20 fuori nel triplo,azzurro non va nei 110 ostacoli
Niente finale nei 110 ostacoli per Lorenzo Simonelli che ai mondiali di atletica arriva a soli tre millesimi dall'ultimo tempo utile, quarto al traguardo con 13.22. Nella quarta giornata di gare a Tokyo, promosso in semifinale negli 800 metri Francesco Pernici, secondo in batteria con 1:45.11, mentre escono di scena Catalin Tecuceanu (1:46.22) e Giovanni Lazzaro (1:47.00). Sulla pedana del triplo eliminate in qualificazione la campionessa europea under 20 Erika Saraceni (13,82) e la rientrante Dariya Derkach (13,69).
Continua a leggere tutte le notizie di sport su