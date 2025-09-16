Acquista il giornale
Mondiali atletica: Saraceni eliminata, Simonelli niente finale

Campionessa U20 fuori nel triplo,azzurro non va nei 110 ostacoli

di Redazione Sport
16 settembre 2025
Campionessa U20 fuori nel triplo,azzurro non va nei 110 ostacoli

Campionessa U20 fuori nel triplo,azzurro non va nei 110 ostacoli

Niente finale nei 110 ostacoli per Lorenzo Simonelli che ai mondiali di atletica arriva a soli tre millesimi dall'ultimo tempo utile, quarto al traguardo con 13.22. Nella quarta giornata di gare a Tokyo, promosso in semifinale negli 800 metri Francesco Pernici, secondo in batteria con 1:45.11, mentre escono di scena Catalin Tecuceanu (1:46.22) e Giovanni Lazzaro (1:47.00). Sulla pedana del triplo eliminate in qualificazione la campionessa europea under 20 Erika Saraceni (13,82) e la rientrante Dariya Derkach (13,69).

