Mondiali ciclismo: Dagnoni, "bilancio positivo per l'Italia"
N.1 Federciclismo, "Chiudiamo con il sesto posto di Ciccone"
"Chiudiamo questo Mondiale con il sesto posto di Giulio Ciccone, che ha fatto il massimo in una corsa durissima. Del resto a cento chilometri dall'arrivo, Pogacar ha fatto esplodere la corsa, e da lì in poi è stata una lotta tra fenomeni. Per noi un risultato decoroso": il presidente della Fci, Cordiano Dagnoni, stila un bilancio complessivo della giornata e della partecipazione dell'Italia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda.
"Il bilancio azzurro è positivo, torniamo a casa con un oro, tre medaglie e una serie di quarti posti dolorosi. Siamo partiti con il bronzo della Venturelli, che ha messo a frutto le sue doti di atleta polivalente. Bello l'argento della Pegolo, e poi la perla di Finn che ha reso felici tutti gli italiani", conclude il numero 1 della Federciclismo.
