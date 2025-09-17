Mondiali Ciclismo: Ganna 'Pogacar uomo da battere'

"È sempre bello sentire il profumo d'azzurro, ma oggi sono qui per accompagnare Matteo e ovviamente per dare il mio supporto morale ai ragazzi": sono le parole di Filippo Ganna ospite a sorpresa della presentazione della Nazionale per i Mondiali di ciclismo. Ganna ha accompagnato Matteo Sobrero, che è fidanzato con sua sorella ma indica in Pogacar l'uomo da battere.

"Non sarò al Mondiale per evidenti motivi di percorso ma - spiega - sto lavorando per preparare l'appuntamento con gli Europei. La Nazionale per i mondiali può contare su tanti corridori che hanno disputato una Vuelta durissima e quindi avranno sicuramente la condizione ideale per affrontare l'impegno". L'uomo da battere? "Pogacar ma certamente gli avversari non mancheranno e speriamo che ci sia anche qualche azzurro a dar battaglia".