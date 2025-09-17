Acquista il giornale
Mondiali Ciclismo: Ganna 'Pogacar uomo da battere'

'Bello sentire il profumo di azzurro'

di Redazione Sport
17 settembre 2025
"È sempre bello sentire il profumo d'azzurro, ma oggi sono qui per accompagnare Matteo e ovviamente per dare il mio supporto morale ai ragazzi": sono le parole di Filippo Ganna ospite a sorpresa della presentazione della Nazionale per i Mondiali di ciclismo. Ganna ha accompagnato Matteo Sobrero, che è fidanzato con sua sorella ma indica in Pogacar l'uomo da battere.

"Non sarò al Mondiale per evidenti motivi di percorso ma - spiega - sto lavorando per preparare l'appuntamento con gli Europei. La Nazionale per i mondiali può contare su tanti corridori che hanno disputato una Vuelta durissima e quindi avranno sicuramente la condizione ideale per affrontare l'impegno". L'uomo da battere? "Pogacar ma certamente gli avversari non mancheranno e speriamo che ci sia anche qualche azzurro a dar battaglia".

