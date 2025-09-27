Mondiali ciclismo: Pegolo, questa Italia e' una famiglia

"È stata una gara piena di tatticismi. Già dalle prime battute ho notato che le favorite si stavano controllando e spendevano molta energia. Io non ero tra le pronosticate, quindi ho mantenuto un profilo basso, cercando di dare il meglio di me e di portare a casa un buon risultato, e sono contenta di come è andata". Così Chantal Pegolo commenta il suo argento ai Mondiali di ciclismo nella gara Juniores.

"Marco Velo - ha aggiunto l'azzurra - ci aveva detto di aiutarci a vicenda perché l'Italia è una squadra. Anzi, come ho detto in conferenza, l'Italia è una famiglia: le ragazze elite e Under 23 mi hanno dato tantissimi consigli e mi hanno sostenuta anche quando forse nemmeno io credevo in me stessa e per questo le ringrazio".

"In due nell'ultimo km di gara? Giada Silo mi aveva detto che avrebbe potuto fare la differenza nel pavé dopo lo scollinamento - ha poi detto Pegolo -. Ci sono stati alcuni controlli e negli ultimi 500 metri, visto che avevo più energie, è stata lei a prendere l'iniziativa e a tirare. La ringrazio, insieme a tutte le altre ragazze, per il supporto prezioso".