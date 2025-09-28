Acquista il giornale
Mondiali ciclismo: Pogacar, "Vittoria che dà pura gioia"

"Una corsa contro me stesso, come lo scorso anno"

di Redazione Sport
28 settembre 2025
"Questa vittoria mi riempie di pura gioia. Anch'io ho accusato la stanchezza negli ultimi giri". Lo sloveno Tadej Pogacar celebra così il suo secondo titolo consecutivo di campione del mondo di ciclismo. A Kigali il 27enne campione iridato ha compiuto l'ennesima impresa della sua carriera: "È diventata una corsa contro me stesso come lo scorso anno", ha detto al termine della gara.

