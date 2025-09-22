Mondiali ciclismo: Venturelli bronzo nella crono donne U.23

Federica Venturelli ha vinto la medaglia di bronzo nella cronometro femminile Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada in corso in Ruanda. L'azzurra ha concluso la prova, sulla distanza di 22,6 chilometri, alle spalle della britannica Zoe Backstedt e della slovacca Viktoria Chladonova. La 20enne cremonese ha fermato il cronometro a 2'11" dalla vincitrice, che ha concluso in 30'56"16. Dopo aver fatto segnare il quarto tempo al primo rilevamento, nei passaggi successivi Venturelli ha recuperato una posizione, scavalcando l'australiana Wilson-Haffenden.