Mondiali ciclismo, Villa 'Italia può giocare le sue carte'

Sono 27 gli atleti convocati dall'Italia per i Mondiali di Ciclismo su Strada, che si disputeranno dal 21 al 28 settembre in Ruanda, primo paese a ospitare la competizione in Africa. A fare da cornice alla rassegna iridata sarà la capitale Kigali. Il calendario prevede prove su strada maschili e femminili, cronometro individuali maschili e femminili e la staffetta mista a cronometro a squadre. Tranne quest'ultima, che è una prova unica, le gare su strada e a cronometro avranno competizioni per le categorie junior, U23 ed élite.

"Siamo una squadra completa e abbiamo le nostre carte da giocarci", dice il ct Marco Villa alla presentazione degli azzurri che prenderanno parte alla competizione. Il primo contingente di undici atleti parte questa sera dall'aeroporto di Malpensa, guidato proprio dal ct Marco Villa, mentre un secondo gruppo di otto atleti arriverà in Ruanda il 19 settembre. Tra il 23 e il 24 settembre, infine, raggiungeranno la sede gli ultimi otto stradisti, tra cui Elisa Longo Borghini, Giulio Pellizzari e Giulio Ciccone.