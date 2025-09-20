Mondiali di atletica: Fortunato solo 16mo, Bonfim vince la 20 km

Francesco Fortunato chiude solo sedicesimo la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo. La gara è stata vinta dal brasiliano Caio Bonfim. Secondo posto per il cinese Zhaozhao Wang. Bronzo per lo spagnolo Paul McGrath.

Gli altri azzurri Gianluca Picchiottino e Andrea Cosi hanno terminato la gara rispettivamente in 34ma e in 36ma posizione.