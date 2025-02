Mondiali di biathlon a Lenzerheide: Auchentaller e Wierer guidano l'Italia

La staffetta mista aprirà i Mondiali di biathlon a Lenzerheide (Svizzera). Domani per l'Italia prima frazionista Hannah Auchentaller, seguita da Dorothea Wierer. Poi toccherà a Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. "Sono contenta di vivere questa atmosfera, dopo la tappa di Anterselva ho passato qualche giorno a letto per l'influenza, però ho recuperato bene e sono pronta a dare il mio contributo - le parole di Auchentaller -. L'importante sarà rimanere concentrata per dare il cambio a Wierer dopo avere messo in pista il meglio di me".

"E' la mia dodicesima presenza ad un Mondiale. E' un tracciato tosto - sottolinea Wierer -, che aggiunto a questa neve primaverile non mi piace, speriamo di avere materiali che mi aiutino. Il poligono sembra facile, ma se arriva un po' di aria da sotto diventa difficile. Mi sento leggermente peggio in termini di condizione rispetto ai giorni scorsi, spero di sentirmi meglio di gara in gara".

"Scopriremo solamente in gara a che punto ci troviamo, ho passato molti giorni in quota per prepararmi nel migliore dei modi. E' una pista impegnativa - il parere di Hofer -, fa caldo e questa neve è sempre da lavorare. Il poligono non è difficile, ma sono sicuro che vedremo tanti errori. Vivere un Mondiale ti regala tanta esperienza, in tutti questi anni di carriera ho vissute molte emozioni, prendiamo le cose migliori e portiamole in gara".

Infine Giacomel: "Arrivo al Mondiale con una buona forma, ritengo di essere pronto. Dopo i tre podi di fila in Coppa del mondo, ci siamo allenati bene ad Anterselva. Conosco le piste di Lenzerheide, che sono sempre esposte al sole e la neve di conseguenza è molto bagnata. Sono convinto che abbiamo una squadra competitiva".