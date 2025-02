Mondiali di sci alpino Saalbach: USA 2 al comando nella combinata a squadre donne

Dopo la prova di discesa libera sulla pista 'Ulli Maier', la squadra di USA 2, formata dalla coppia Macuga/Moltzan, è al comando della combinata a squadre donne dei Mondiali di sci alpino di Saalbach. La discesista statunitense Lauren Macuga ha chiuso la sua prova in 1.41.60, precedendo di 23 centesimi la tedesca Emma Aicher (Germania 1, in coppia con Lena Duerr) e di 28 l'austriaca Mirjam Puchner (Austria 1, con Katharina Liensberger).

La quotatissima formazione USA 1 (formata da Breezy Jonhson e Mikaela Shiffrin) è quarta a 51 centesimi mentre molto indietro - su 26 squadre in gara - è la coppia Lindsey Vonn/AJ Hurt di USA 3, solo 21/a. Per le azzurre, Italia 3 (Nicole Delago/Marta Rossetti), è la più veloce delle tre formazioni al via, col decimo tempo, poi ci sono Italia 1 (Pirovano /Collomb), 14/a, e Italia 2 (Curtoni/Peterlini), 19/a.

Per la nuovissima disciplina introdotta in questa edizione dei Mondiali, tutto sarà deciso alle 13.15 con una manche di slalom. La somma dei tempi delle due prove assegnerà le medaglie.