Mondiali di sci: Brignone terza, Goggia quinta nella prima prova cronometrata

Terzo tempo per Federica Brignone, quinto per Sofia Goggia e settimo per Nicol Delago nella prima prova cronometrata in vista della discesa dei Campionati Mondiali di sci, in programma sabato. Il primo test sulla pista "Ulli Maier" ha messo in evidenza la Svizzera Lara Gut-Behrami, autrice del miglior tempo in 1'43″92 davanti di cinque centesimi di secondo la statunitense Breezy Johnson. Brignone terza staccata di 0″63 e poi Goggia a 0″79, separate dalla tedesca Emma Aicher, quarta a 0″77.

Alle loro spalle, sesto tempo per la padrona di casa Mirjam Puchner che paga 0″86 dall'elvetica, seguita da Nicol Delago (+1″07) pronta a confermare il buon feeling con il tracciato salisburghese che l'ha vista chiudere sul podio nelle finali di Coppa del Mondo 2024. "L'anno scorso alle finali non c'ero e avevo seguito la gara alla tv - ha detto Goggia -. Ho fatto una bella ricognizione su una pista molto mossa, con tante onde e non è semplice muoversi al meglio su un terreno così: credo di aver fatto una buona prova, sono andata un po' lunga nel terzo settore ma come prime sensazioni ci siamo. Dopo la prima impressione sento la pista abbastanza mia. Il Mondiale assegna le medaglie ma in fondo la neve non lo sa e la gara è come le altre. Ad essere sincera non ho aspettative particolari, dopo l'infortunio dello scorso anno non ho avuto modo di immaginarmi mai come sarebbero stati questi Mondiali e voglio viverli giorno per giorno".

"Sono abbastanza soddisfatta - le parole di Brignone -, ho fatto qualche errore qua e là: con tutte queste ondulazioni si salta molto, bisogna lavorare bene tutti i dossi ed essere morbidi. Penso che oggi tante atlete oggi abbiano preso le misure alla pista in vista delle prossime giornate. Mi piace questa neve ed è un elemento positivo". A seguire, Marta Bassino ha fatto segnare il 21/o tempo con 2″27 di ritardo, mentre Laura Pirovano è 26esima a 2″63. Domani la seconda prova.