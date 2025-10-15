Mondiali e allarme Trump: Fifa, auspichiamo città siano sicure

La Fifa auspica che tutte le 16 città designate siano "pronte" a ospitare le partite della fase finale dei Mondiali 2026 di calcio, in Usa, Messico e Canada, "soddisfacendo tutti i requisiti necessari". Lo ha dichiarato un portavoce della federazione internazionale, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva ventilato l'ipotesi che alcune partite siano spostate per motivi di sicurezza da città già designate, tra cui Boston e Los Angeles.

"Ci auguriamo che ognuna delle 16 città designate per il torneo sia pronta a ospitare con successo e a soddisfare tutti i requisiti necessari - le parole del portavoce della Fifa -. La sicurezza è la massima priorità in tutti gli eventi Fifa in tutto il mondo, ma è ovviamente responsabilità dei governi, che decidono cosa è nel migliore interesse per la sicurezza pubblica". Gli Stati Uniti ospiteranno la maggior parte delle partite del torneo, a 48 squadre. Undici delle 16 sedi si trovano negli Stati Uniti per il torneo che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio.

Ieri, Trump ha dichiarato che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sarebbe d'accordo a spostare partite dei Mondiali del 2026 in diverse location in caso di problemi di sicurezza nelle città Usa che le devono ospitare.