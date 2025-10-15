Mondiali: Fifa lancia gara appalto per i diritti media in Italia

La Fifa ha lanciato una gara d'appalto in Italia per la vendita dei diritti media dei Mondiali 2026. Le procedure di gara, informa una nota, consentiranno alla federazione internazionale del calcio di selezionare in Italia "il soggetto o i soggetti più adatti ad assicurarsi gli impegni di trasmissione e programmazione richiesti in modo da raggiungere il pubblico più ampio possibile e di offrire un'esperienza visiva di alta qualità ai tifosi".

Le società e le organizzazioni media che desiderano partecipare alle procedure di gara - informa sempre la Fifa - possono chiedere di partecipare inviando un'e-mail a [email protected]. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 10:00 di martedì 25 novembre prossimo.