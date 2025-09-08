Mondiali: Gattuso, ci prendiamo vittoria ma siamo dei pazzi
Il ct azzurro: 'oggi è stata da morire, preso dei gol assurdi'
"E' stata da morire oggi, all'inizio ci hanno sorpreso, ma quando svilupiamo il gioco li mettevamo in difficoltò". Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso commenta così l'incredibile 5-4 degli azzurri su Israele. "Ci prendiamo la vittoria ma siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, questo è un problema mio, non dei ragazzi, Qualcosina dobbiamo migliorare. Bisogna dare merito ai ragazzi che a ogni schiaffione preso sono stati in gradi di reagire. Io e il mio staff dobbiamo migliorare sui gol presi. C'è stato cuore e voglia di reagire nonostante non sia stata una grandissima giornata".
