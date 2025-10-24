Acquista il giornale
Mondiali ginnastica: alla algerina Nemour titolo nelle parallele

E' prima africana campionessa mondiale.Argento a russa Melnikova

di Redazione Sport
24 ottobre 2025
L'algerina Kaylia Nemour ha vinto il titolo iridato ai mondiali di ginnastica in corso a Giacarta, in Indonesia, a poco più di un anno dal suo titolo olimpico su questo attrezzo. Con un punteggio eccezionale di 15,566 punti, ha superato la russa Angelina Melnikova (14,500), che ha vinto ieri il concorso generale. La cinese Yang Fanyuwei (14,500) completa il podio. Nemour diventa la prima ginnasta africana della storia ad essere proclamata campionessa del mondo.

