Mondiali ginnastica: azzurro Brugnami quarto nel volteggio

Tommaso Brugnami si è fermato appena ai piedi del podio nella prova del volteggio ai Mondiali di ginnastica artistica, in corso a Giacarta. Il 19enne di Ancona, all'esordio in una rassegna iridata, ha mancato per pochi millesimi il bronzo, che è stato conquistato dall'ucraino Nazar Chepurnyi.

Il titolo mondiale è stato vinto dal filippino Carlos Yulo, oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre l'argento è andato all'armeno Artur Davtyan.