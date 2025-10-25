Mondiali ginnastica: azzurro Brugnami quarto nel volteggio
Oro al filippino Yulo, campione olimpico a Parigi
Tommaso Brugnami si è fermato appena ai piedi del podio nella prova del volteggio ai Mondiali di ginnastica artistica, in corso a Giacarta. Il 19enne di Ancona, all'esordio in una rassegna iridata, ha mancato per pochi millesimi il bronzo, che è stato conquistato dall'ucraino Nazar Chepurnyi.
Il titolo mondiale è stato vinto dal filippino Carlos Yulo, oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre l'argento è andato all'armeno Artur Davtyan.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su