Mondiali ginnastica: Brugnami, un sogno 4/o posto con miei idoli

"Se me l'avessero detto un mese fa l'avrei scambiato per un sogno. Davanti ci sono tre ginnasti che un anno fa guardavo in tv alle Olimpiadi di Parigi e adesso sono solo ad un passo da loro". Così l'azzurro della ginnastica Tommaso Brugnami, quarto al volteggio ai Mondiali di ginnastica artistica. "E' stato bello partire per primo, così mi sono goduto una finale mondiale, dal vivo, seduto al kiss and cry", ha aggiunto il giovane marchigiano, che era all'esordio in una rassegna iridata. "Questo è un ragazzo d'oro - ha detto il coach dell'atleta, Fabrizio Marcotullio -. Oggi ha fatto il massimo ma lavoreremo ancora. I margini ci sono, bisogna solo tornare in palestra e spingere per il prossimo appuntamento".