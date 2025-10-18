Mondiali ginnastica: l'AI per illustrare i risultati al pubblico

I Mondiali di Ginnastica 2025 a Giacarta entreranno nella storia come il primo evento a implementare la tecnologia dell'Intelligenza Artificiale. Il presidente della Federazione mondiale (FIG), Morinari Watanabe, ha dichiarato che l'introduzione della AI sarà una caratteristica distintiva dell'evento, in programma da domani al 25 ottobre.

"Vedrete la ginnastica integrata con l'IA. Con questa tecnologia, tutto diventa più facile da capire e più trasparente", ha affermato Watanabe in occasione del ricevimento di benvenuto del NOC Indonesia a Giacarta. La tecnologia AI sarà applicata al sistema di punteggio, consentendo al pubblico di accedere ai risultati delle gare in modo rapido. Secondo Watanabe, inoltre, i prossimi mondiali dovrebbero segnare una svolta per questo sport, soprattutto ora che l'Indonesia vanta strutture di livello mondiale.

Vi partecipano di circa 490 atleti provenienti da 77 paesi. Non ci sarà Israele: il governo indonesiano ha negato il visto d'ingresso ai suoi atleti perché il governo di Tel Aviv "rifiuta di riconoscere l'esistenza di una Palestina libera e sovrana".