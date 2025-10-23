Mondiali ginnastica:Melnikova vince all around, 5/a Asia d'Amato

La russa Angelina Melnikova ha vinto la medaglia d'oro nell'all-around ai mondiali di ginnastica artistica in corso a Giacarta, in Indonesia, dove l'azzurra Asia d'Amato ha chiuso al quinto posto.

Melnikova, ammessa ai mondiali indonesiani sotto bandiera neutrale, nonostante le proteste della federazione ucraina, oro olimpico a Tokyo e campionessa mondiale del concorso individuale nel 2021, aveva intrapreso una carriera politica locale a Voronezh, vincendo le primarie del partito di governo Russia Unita, salvo ritirarsi tre mesi dopo.

A Giacarta Melnikova è la favorita e lo ha confermato l'oro nel concorso generale davanti alla statunitense Leanne Wong e alla cinese Qinyng Zhang.