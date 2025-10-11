Mondiali gravel: Silvia Persico cinquista il bronzo in Olanda

L'azzurra Silvia Persico ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale Gravel, in corso in Olanda. E' stata un'atleta di casa, Lorena Wiebes, vincere l'oro, battendo sul traguardo di Maastricht la connazionale Marianne Vos, campionessa uscente, e Persico. Le tre atlete hanno colmato il distacco nelle ultime centinaia di metri da un'altra olandese, Shirin van Anrooij, andando a sfidarsi in volata per la vittoria.

Disciplina ciclistica nata circa quindici anni fa negli Stati Uniti, il gravel prevede la pedalata su un misto di strade asfaltate e sentieri e sta riscuotendo un crescente successo.