Mondiali: Ibrahimovic 'spero vinca il Brasile di Ancelotti'

"Chi vince il Mondiale? La Svezia non è qualificata, io spero il Brasile. Direi loro per il mio amico Ancelotti. Tiferò per loro. Ha il tocco magico chissà che non trasformi in oro anche quello". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic durante l'assemblea generale dell'ECA in corso a Roma. "Ho avuto Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti...questi quattro sono il calcio e lo hanno cambiato a proprio modo", ha aggiunto parlando poi delle sue esperienze da calciatore.