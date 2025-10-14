Acquista il giornale
Mondiali: il Qatar si qualifica per la Coppa del Mondo 2026

Sarà seconda volta dopo l'edizione da paese ospitante del 2022

di Redazione Sport
14 ottobre 2025
Il Qatar si è qualificato per la Coppa del Mondo 2026 con una vittoria casalinga 2-1 sugli Emirati Arabi Uniti nel Gruppo A delle qualificazioni asiatiche. Il Paese del Golfo parteciperà alla sua seconda Coppa del Mondo la prossima estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, dopo aver ospitato la Coppa del Mondo 2022. Boualem Khoukhi (49') e Pedro Miguel (74') hanno segnato i gol del Qatar, e Sultan Adil ha ridotto lo svantaggio per gli Emirati nei minuti di recupero (90°+8). (ANSA-AFP).

