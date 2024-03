Mondiali indoor atletica: Fabbri bronzo nel peso

Leonardo Fabbri regala la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica indoor in corso a Galsgow, in Scozia. L'azzurro conquista il bronzo nel lancio del peso con la misura di 21,96, ad un soffio dall'argento del neozelandese Walsh che ha toccato i 22:07. L'oro va allo statunitense Crouser con 22.77. Ma non finiscono qui le buone notizie per gli azzurri del peso. Zane Weir ha conquistato il quarto posto, alle spalle del compagno di nazionale, a dimostrazione del buon momento della disciplina in Italia. Podio sfiorato per Sveva Gerevini nel pentathlon. L'azzurro nell'ultima gara decisiva, quella degli ottocento metri, vede sfuggire il bronzo per 12 punti ma realizza il nuovo record italiano e si conferma una delle miglior atlete al mondo. Nulla da fare invece per Chituru Ali nella finale dei 60 piani: l'italiano si ferma per un dolore muscolare nella finale nella quale si era qualificato con il secondo miglior tempo.