Mondiali: Inghilterra prima europea qualificata
Pass anche per Arabia Saudita, Costa d'Avorio e Senegal
L'Inghilterra è la prima nazionale ad accedere al Mondiale 2026 attraverso le qualificazioni: la squadra di Tuchel ha battuto 5-0 la Lettonia conquistando aritmeticamente il primo posto nel gruppo K.
Qualificata anche l'Arabia Saudita dopo il pareggio 0-0 contro l'Iraq martedì a Gedda, in una serrata partita di qualificazione asiatica del Gruppo B.
Pass per Usa-Messico-Canada 2026 questa sera staccato pure dalla Costa d'Avorio grazie alla vittoria per 3-0 contro il Kenya ì ad Abidjan e dal Senegal dopo il 4-0 alla Mauritania.
