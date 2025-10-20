Mondiali: inglese Potter nuovo ct della Svezia

Graham Potter e' il nuovo ct della Svezia. Il tecnico inglese, 50 anni, gia' alla guida del Chelsea e del West Ham, ha accettato un incarico a tempo per portare la nazionale svedese ai play off e di li' al Mondiale 2026: il suo rinnovo scattera' solo in caso di qualificazione.

La Svezia ha un solo punto dopo quattro partite, ed e' ultima nel girone B; raggiungere il secondo posto, ora occupato dal Kosovo a 7 punti, appare impresa disperata visto che mancano solo due partite e una e' contro la Svizzera prima del girone. Martedì, la federcalcio di Stoccolma aveva deciso l'esonero del ct Jon Dahl Tomasson, oggi l'annuncio del suo sostituto.

"Sono molto onorato di questo incarico, ma anche incredibilmente motivato - le prime parole di Potter - La Svezia ha giocatori fantastici che danno il massimo nei migliori campionati del mondo. Il mio compito sarà quello di creare le condizioni affinché, come squadra, possiamo raggiungere i massimi livelli per portare la Svezia ai Mondiali la prossima estate".

"Il nostro obiettivo resta la qualificazione alla coppa del Mondo", ha detto il presidente della federcalcio svedese, Simon Åström.