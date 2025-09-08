Mondiali: Israele-Italia, azzurri in avanti con Retegui-Kean
Novità in difesa con Mancini e a centrocampo con Locatelli
Previsioni della vigilia confermate per l'Italia che stasera affronterà Israele in un match di qualificazione ai Mondiali di calcio in campo neutro a Debrecen (Ungheria). Gattuso conferma in avanti il duo Retegui-Kean mentre al centro della difesa la novità rispetto al match con l'Estonia è il romanista Mancini al posto di Calafiori. A centrocampo c'è lo juventino Locatelli al posto di Zaccagni.
