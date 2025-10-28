Acquista il giornale
Mondiali: Italia-Norvegia, gia' venduti 45 mila biglietti

di Redazione Sport
28 ottobre 2025
Sono gia' 45.400 i biglietti venduti per la partita di qualificazione ai Mondiali che l'Italia giocherà contro la Norvegia domenica 16 novembre al Meazza di Milano. Gli azzurri sono secondi nel gruppo I, a tre punti di distanza dalla Norvegia che guida attualmente a quota 18.

I tagliandi - in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Grazie all'iniziativa sociale promossa da Federcalcio srl e dal settore giovanile e scolastico Figc, nel terzo anello rosso dello stadio 'Meazza' saranno presenti anche 4.000 bambine e bambini degli istituti scolastici e delle scuole calcio dell'hinterland milanese.

