Mondiali paralimpici nuoto: Da Prato vince 1 oro e 3 argenti

Una medaglia d'oro nei 100 metri dorso con record nazionale italiano; tre medaglie d'argento, nei 50m farfalla stabilendo anche il record nazionale italiano; nei 50m stile libero e nei 100 stile libero: Luca Da Prato è il protagonista del Para swimming world series (i Campionati mondiali paralimpici di nuoto) di Lima (Perù), unico italiano in gara.

Il campione, nato a Medea (Gorizia) 42 anni fa, e costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente automobilistico tre anni fa, aveva vinto nella notte italiana tra il 23 e il 24 Ottobre due medaglie d'argento - nei 100 metri stile e nei 50m farfalla - assicurandosi la presenza ad altre due finali, in programma dopo due giorni, i 100m dorso e i 50 stile libero. Gare dove si è ancora migliorato vincendo un oro e un altro argento.

Ad assistere alle gare - che si sono svolte in un Videna Acuatic Center blindato dalle forze di sicurezza a causa delle forti proteste di piazza - c'era l'ambasciatore italiano Massimiliano Mazzanti che ha postato un messaggio di complimenti sul proprio profilo social con tricolore e 4 foto.

"Risultati favolosi - ha definito i record stabiliti - ottenuti con determinazione, volontà, un senso di rinascita e libertà in acqua unico e grazie alla preparazione tecnica presso il Gorizia Nuoto". Da Prato ha ringraziato la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) per "aver creduto" in lui. "La vicinanza della Federazione si è sentita dall'Italia fino al Sud America", ha aggiunto.

Fra qualche giorno l'atleta incontrerà gli studenti dell'Asociación Educacional Antonio Raimondi, uno dei Centri migliori e più grandi di tutto il Sud America.