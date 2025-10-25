Mondiali pista: Grimod quinto nell'inseguimento, oro a Charlton

Il terzo giorno di gare dei mondiali di ciclismo su pista, a Santiago del Cile, non ha portato altri podi all'Italia e la prestazione migliore è stata quella di Etienne Grimod, che nell'inseguimento individuale ha terminato quinto, mancando per una questione di decimi la finale terzo-quarto posto, come era accaduto nell'inseguimento a squadre. L'oro è stato vinto dal britannico Josh Charlton, che in finale ha superato il danese Pedersen. Bronzo per lo statunitense Johnson.

Il tempo realizzato da Grimod nelle qualifiche è stato inferiore a quelli delle medaglie d'argento e di bronzo. La prova del ragazzo della Valle d'Aosta compensa il dispiacere di vedere sul gradino più alto un corridore non italiano, dopo che nelle ultime nove edizioni, grazie a Filippo Ganna e Jonathan Milan, questa maglia è stata conquistata dall'Italia ben sei volte.

L'esordio di Elia Viviani ai Mondiali cileni non ha lasciato il segno. Il campione veronese, nella corsa a punti vinta dal britannico Joshua Tarling, non è riuscito mai a entrare nel vivo della gara, raccogliendo alcuni piazzamenti che gli sono valsi l'undicesimo posto finale. Il campione veronese tornerà in pista domenica in occasione dell'Eliminazione, in quella che sarà la sua ultima partecipazione a un Mondiale in maglia azzurra.

Nella sessione del mattino si sono svolte le qualifiche del chilometro. Entrambi gli azzurri non sono entrati in finale. Matteo Bianchi ha chiuso undicesimo, Mattia Predomo quindicesimo. Infine, Vittoria Guazzini, alla sua prima Omnium in un Mondiale, ha chiuso la corsa a punti conclusiva al 14/o posto con 55 punti.