Mondiali pista: Guazzini-Consonni bronzo nella madison

Dalle campionesse olimpiche la seconda medaglia per l'Italia

di Redazione Sport
26 ottobre 2025
Vittoria Guazzini e Chiara Consonni hanno portato la seconda medaglia all'Italia ai Mondiali di Santiago del Cile. Nella gara che le aveva viste trionfare a Parigi 2024, le azzurre hanno lottato fino all'ultimo in una prova contrassegnata da numerose cadute. Anche Consonni, nelle fasi iniziali, è finita a terra ma è risalita in sella e ha contribuito a conquistare una medaglia di bronzo che conferma la continuità di risultati. Ha vinto la coppia britannica Leech-Archibald, mentre l'argento è andato alle francesi Berteau e Borras.

Podio solo sfiorato, invece, nell'inseguimento individuale donne, dove Federica Venturelli ha chiuso al quarto posto. Nella finale per il bronzo, l'azzurra è stata battuta dalla statunitense Chloe Dygert. L'oro è stato vinto dalla britannica Morris, argento alla connazionale Knight. Martina Alzini ha chiuso al settimo posto.

Sempre in campo femminile, Martina Fidanza è giunta sesta nel chilometro, facendo segnare il nuovo record italiano (1:05.573). Il titolo iridato, con nuovo record del mondo, è stato conquistato dalla olandese Hetty van de Wouw (1.03.121). Argento per la russa Iana Burlakova e bronzo per la neozelandese Ellesse Andrews.

