Mondiali pista, Viviani "il finale che sognavo"

'The last dance' c'é scritto sulle magliette della squadra italiana che ha salutato l'oro di Elia Viviani nella gara a eliminazione dei Mondiali di ciclismo su pista, a Santiago del Cile". "E' stato il finale che sognavo" ha detto il 36enne ciclista veronese, che a sua volta indossava un mantello bianco con la stessa scritta. "Sono grato al ciclismo per tutto quello che mi ha dato - ha aggiunto l'azzurro - Se guardo indietro vedo 16 anni di carriera sempre al vertice".