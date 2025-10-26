Mondiali pista, Viviani "il finale che sognavo"
'The last dance' sulle magliette dell'Italia
'The last dance' c'é scritto sulle magliette della squadra italiana che ha salutato l'oro di Elia Viviani nella gara a eliminazione dei Mondiali di ciclismo su pista, a Santiago del Cile". "E' stato il finale che sognavo" ha detto il 36enne ciclista veronese, che a sua volta indossava un mantello bianco con la stessa scritta. "Sono grato al ciclismo per tutto quello che mi ha dato - ha aggiunto l'azzurro - Se guardo indietro vedo 16 anni di carriera sempre al vertice".
