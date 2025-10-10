Mondiali: qualificazioni, vittorie per Francia e Germania

Vittorie per Francia e Germania, rispettivamente contro Azerbaigian e Lussemburgo, nelle partite di qualificazione dei propri gironi per i Mondiali. Pareggio casalingo, invece, per il Belgio con la Macedonia. Vittorie esterne per l'Ucraina in Islanda e della Svizzera in casa della Svezia. Il Kazakhistan si impone sul Liechtenstein mentre Kosovo e Slovenia finisce a reti inviolate.

Questi i risultati delle partite giocate in serata: Kazakistan-Liechtenstein 4-0; Belgio-Macedonia del Nord 0-0; Francia-Azerbaigian 3-0; Germania-Lussemburgo 4-0; Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0; Islanda-Ucraina 3-5; Kosovo-Slovenia 0-0; Svezia-Svizzera 0-2.