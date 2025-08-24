Mondiali ritmica: Raffaeli bronzo nella palla

Sofia Raffaeli sale ancora sul podio ai Mondiali di ginnastica ritmica a Rio de Janeiro, conquistando una preziosa medaglia di bronzo alla palla. L'azzurra ha chiuso il suo esercizio terza, col punteggio di 28.750, dietro la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e l'americana Rin Keys, argento con 29.050. Tara Dragas ha brillato in questa finale conquistando una posizione di tutto rispetto a livello mondiale, la sesta con 28.050 punti.