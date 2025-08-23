Mondiali ritmica: Raffaeli, "Fiera di questo bronzo"

"Sono molto soddisfatta di questa finale all-around. Ho conquistato la medaglia di bronzo e ne vado molto fiera". Lo afferma Sofia Raffaeli al termine della finale all-around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro, in Brasile.

"Tutto questo non era possibile senza tutte le persone che mi hanno seguito da dopo l'Olimpiade fino ad ora. Ci sono tantissime persone che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato in questo percorso bellissimo. Questa medaglia la dedico soprattutto alla mia famiglia, alla Ginnastica Fabriano che mi ha sempre sostenuto e alla mia casa, alla federazione che in questo periodo mi ha aiutato tanto e mi ha dato l'opportunità di gareggiare per l'Italia a questo mondiale pazzesco, e poi anche alle Fiamme Oro che mi seguono sempre. Ovviamente domenica ci saranno le finali per attrezzo, sia io che Tara ci saremo, quindi mi raccomando seguiteci e fate tanto tifo", ha aggiunto.

Soddisfazione anche da parte di Tara Dragas, piazzatasi 13ma: "Non posso dire di essere soddisfatta, però sicuramente utilizzerò questa gara come un insegnamento, perché alla fine è dalle gare come queste che si riesce ad imparare le cose più importanti - spiega l'azzurra - Già domenica tornerò nelle finali di specialità con un'altra testa e sicuramente alle gare dopo terrò nel mio cuore e nella mia testa per sempre questa gara come un insegnamento positivo".