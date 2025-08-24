Mondiali ritmica:All around a squadre,Italia 15/a e oro Giappone

La penultima giornata del 41/o Campionato del Mondo di ginnastica ritmica ha consegnato al pubblico brasiliano una finale All around di squadra combattuta fino all'ultimo decimo nelle prime posizioni. A trionfare è stato il Giappone con un totale di 55.550 punti, davanti alle padrone di casa del Brasile, seconde a quota 55.250, e alla Spagna, terza con 54.750. Per l'Italia è stata una giornata amara: la squadra azzurra ha chiuso soltanto al 15/o posto con 46.300 punti, lontana dalla zona medaglie e da quella di accesso alle finali di specialità. Due esercizi sottotono, entrambi valutati 23.150, hanno inciso pesantemente sul punteggio complessivo delle Farfalle. Paris e compagne hanno mostrato buoni spunti tecnici, ma perdite e qualche imprecisione negli scambi hanno pesato come macigni. Un risultato che lascia l'amaro in bocca, considerando le potenzialità del gruppo, ma che potrà essere uno stimolo per ripartire: la concorrenza internazionale si è dimostrata di altissimo livello, e per rientrare stabilmente nell'élite serviranno compattezza e coraggio.

Archiviato il concorso generale a squadre, l'attenzione si sposta ora sull'ultima giornata, dedicata alle finali di specialità, in diretta interamente su Rai2. L'Italia avrà l'occasione di riscattarsi: Sofia Raffaeli, già bronzo ieri nel completo, tornerà in pedana con la grinta che la contraddistingue e l'obiettivo di centrare una medaglia nelle finali conquistate: cerchio, palla e clavette. Al suo fianco ci sarà Tara Dragas, pronta a giocarsi le sue carte contro le migliori ginnaste del mondo alla palla e al nastro. La sfida si preannuncia durissima.