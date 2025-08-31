Mondiali rugby donne: Sudafrica-Italia 29-24, azzurre eliminate

A York il Sudafrica compie l'impresa e batte l'Italia 29-24 (17-12) nella sfida valida per la seconda giornata del girone D dei Mondiali di rugby donne. Le Springboks Women bissano il successo sul Brasile e accedono ai quarti di finale con un turno di anticipo. Invece le azzurre sono matematicamente eliminate, a causa anche della sconfitta contro la Francia. Domenica prossima, 7 settembre, il terzo match del girone contro le brasiliane varrà solo per non chiudere con tre sconfitte il torneo iridato.

Nel confronto di oggi è stata decisiva la superiorità fisica del Sudafrica soprattutto nel primo tempo, con un massimo vantaggio di 17-7 che alla fine è risultato determinante. Nella ripresa meglio la squadra del ct Roselli, che però non è riuscita a capitalizzare le tante occasioni create per ribaltare il risultato, dopo aver raggiunto per due volte il pareggio. Per l'Italia 4 mete con Ostuni Minuzzi, Vecchini, Sgorbini e Seye, e 2 trasformazioni con Sillari e Rigoni.