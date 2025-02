Mondiali Saalbach: Svizzeri in testa, Dominik Paris terzo nella combinata a squadre

Svizzeri al comando ma bella prova degli azzurri, con tre formazioni in zona medaglie, nella discesa della combinata a squadre uomini dei Mondiali di Saalbach con Dominik Paris buon 3/o. In testa c'è' l'elvetico Alexis Monney (abbinato in Svizzera 2 allo slalomista Tanguy Nef) in 1.42.09. Dietro di lui - fresco bronzo iridato in discesa - c'è' il suo connazionale e neo campione del mondo Franjo Von Allmen in 1.42.11 ed accoppiato per lo slalom a Loic Meillard. Terzo tempo in 1.42.55 per l'azzurro Dominik Paris, in coppia con Alex Vinatzer che ha l'opportunita' migliore per portare all'Italia un'altra medaglia.

Per l'Italia ci sono poi Florian Schieder, in coppia con Tobias Kastlunger, 5/o in 1.43.06 , e Mattia Casse 6/o in 1.43.10 ed in coppia con Stefano Gross. Christof Innerhofer, in squadra con Filippo Della Vite, ha invece chiuso 15/o in 1.43.71 Non ha gareggiato l'asso svizzero Marco Odermatt che ha preferito concentrarsi sul gigante di venerdi', disciplina in cui e' campione in carica.

La gara e' andata avanti un po' a strappi con alcune interruzioni per nebbia nel tratto centrale della pista ''Cristallo di neve''. A Saalbach, infatti, il meteo e' decisamente cambiato dopo il sole della prima settimana: cielo coperto con un po' di neve e pioggia di buon mattino, visibilita' piatta , molta umidita' che ha ammorbidito il fondo trattato con sale per compattarlo verso il traguardo ma soprattutto con banchi di nebbia. La decisiva manche di slalom speciale partira' alle ore 13.15.