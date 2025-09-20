Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Mondiali su strada: Pogacar, percorso della crono mi si adatta

Evenepoel risponde, "sono pronto per la sfida"

di Redazione Sport
20 settembre 2025
Evenepoel risponde, "sono pronto per la sfida"

Evenepoel risponde, "sono pronto per la sfida"

XWhatsAppPrint

La gara a cronometro maschile apre il Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda e tutti si aspettano un duello tra il due volte campione in carica Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, su un percorso difficile (40 km e 680 metri di dislivello) in cui lo sloveno può sperare di partire alla pari. "Se Pogacar si pone un obiettivo, è perché sa di avere i mezzi. E' un bene che sia qui. Sono pronto per la sfida", spiega Evenepoel, che si è allenato a Calpe, in Spagna, dove risiede parte dell'anno.

Il due volte campione olimpico è riuscito ad acclimatarsi al caldo, anche se le temperature a Kigali per ora sono accettabili: domenica sono previsti al massimo 28 gradi. L'umidità e l'altitudine - la capitale ruandese si trova a quasi 1.600 metri - saranno fattori da tenere in considerazione, ma le strade sono in condizioni impeccabili. Pogacar, il favorito assoluto per difendere il titolo, punterà alla sua prima maglia iridata nella cronometro - il suo miglior risultato è un sesto posto nel 2022 - per gettare le basi per una doppietta senza precedenti.

Adesso o mai più, perché il tracciato dovrebbe livellare il suo gap con Evenepoel, che avrà meno probabilità di sfruttare la sua superiorità aerodinamica. "Il percorso si adatta a me, ma per battere uno specialista assoluto come Remco e diventare campione del mondo, dovrò essere al top della forma quel giorno", sottolinea Pogacar, che si è allenato a lungo sulla sua bici da cronometro quest'estate. Mentre Jonas Vingegaard ha saltato l'intero Mondiale, anche corridori di grande nome come Filippo Ganna e Josh Tarling si sono ritirati. Per arbitrare l'atteso duello, il nome dell'australiano Jay Vine, fortissimo alla Vuelta, è il primo a venire in mente, insieme a quello del suo connazionale Luke Plapp.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su